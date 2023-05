Maltempo e piogge, allerta gialla sulla Sicilia Orientale

È il bollettino diramato dalla Protezione Civile: le previsioni indicano precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale

Allerta gialla per condizioni meteo avverse, domani per la parte orientale, da nord a sud, della Sicilia. Lo ha reso noto un bollettino della Protezione civile. Per la giornata di domani le previsioni indicano “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia nordorientale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sui restanti settori orientali, generalmente deboli altrove”.

In generale, dalle prime ore di domani, martedì 2 maggio, e per le successive 18-24 ore, si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla sicilia orientale. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”.