Allerta gialla in Sicilia: l’avviso per il 15 ottobre 2025

Cosa prevedono gli esperti

PALERMO – Allerta gialla in Sicilia, la protezione civile ha diramato un avviso per il 15 ottobre 2025. Previsti temporali al Sud e in tutta la regione.

Allerta gialla in Sicilia

La protezione civile prevede piogge “da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati”.

Un’area di bassa pressione, proveniente dal Mar Mediterraneo occidentale, si sta avvicinando all’Italia, spostandosi gradualmente dal Mar di Sardegna al Tirreno meridionale, e andrà a determinare condizioni di spiccata instabilità sulle isole maggiori e su parte delle regioni meridionali, in particolare sulle zone ioniche.

L’avviso prevede dal mattino di domani temporali sulla Sicilia, in estensione, dal pomeriggio, alla Calabria e alla Basilicata, specie sui settori ionici, una tendenza che c’è già da due giorni. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Valutata per la giornata di domani allerta gialla sui territori di Sicilia e Calabria, su parte di Basilicata, Campania e Lazio.