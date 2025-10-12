Sole e cielo sereno in tutta Italia, nubi sparse su Sicilia e Sardegna

Le previsioni de iLMeteo.it

ROMA – La giornata sarà contrassegnata da un ampio soleggiamento e di conseguenza con un cielo spesso sereno sulla Penisola. Soltanto sulle Isole Maggiori la nuvolosità sarà maggiore, anche con un cielo temporaneamente coperto, ma che non creerà grossi problemi.

I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, mentre i mari saranno perlopiù calmi. Clima mite. Dal portale de iLMeteo.it si evince che le temperature oggi in Sicilia oscillano dalla minima di 10 gradi di Enna alla massima di 25 di Catania.

Le previsioni per domani

iLMeteo.it comunica anche le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. L’anticiclone è ancora presente sul nostro Paese. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo su gran parte delle regioni.

Il sole riuscirà a splendere in un cielo che si potrà vedere poco nuvoloso o temporaneamente coperto o molto nuvoloso soltanto sulle regioni meridionali, ma senza precipitazioni previste. Venti deboli da direzioni variabili, mari calmi, clima mite.

