Allerta meteo anche in Sicilia: crollano le temperature, previsioni

Aria fredda proveniente dal Nord, i particolari

ROMA – Una perturbazione presente sull’Europa meridionale alimentato dall’aria fredda proveniente dal nord, porterà nelle prossime ore un peggioramento della condizioni meteo su buona parte delle regioni del centrosud, con venti forti fino a burrasca e un conseguente abbassamento delle temperature.

Meteo, le previsioni

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede dalla mattinata di venerdì venti da forti a burrasca su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sulla base dei fenomeni previsti, il Dipartimento ha valutato per la giornata di domani un’allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico su buona parte della Sicilia, sui settori meridionali della Calabria, sul Molise e sull’Abruzzo.

Le previsioni per i prossimi giorni

VENERDI 15 DICEMBRE: Nord: Pressione in graduale aumento. Isolate foschie o nebbie sulle zone di pianura, soleggiato altrove. Venti deboli di Tramontana. Centro: Pressione non così salda. Affluiscono venti gelidi nordorientali, tempo instabile sui settori adriatici; soleggiato altrove. Sud: Giornata a tratti instabile su Calabria, Puglia e su nord ed est Sicilia, nubi irregolari sul resto delle regioni. Venti di Tramontana.

SABATO 16 DICEMBRE: Nord: La pressione è in deciso aumento pertanto la giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento e nebbie in pianura. Clima più freddo. Centro: Giornata un po’ instabile sui rilievi con neve debole fino in collina, nubi sparse sulle Adriatiche e cielo sereno altrove. Freddo. Sud: Venti freddi nordorientali. Giornata un po’ instabile sulla Sicilia tirrenica e con un cielo irregolarmente nuvoloso altrove. Calo termico

DOMENICA 17 DICEMBRE: Nord: Venti da nord pertanto la giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso in pianura e decisamente più soleggiato sulle zone montuose. Centro: Soffiano venti settentrionali. Cielo più nuvoloso sulle regioni adriatiche e decisamente più sereno su Toscana, Umbria e Lazio. Sud: Soffiano venti freddi nordorientali pertanto il tempo sarà stabile e cielo si presenterà più nuvoloso sugli Appennini e in Sicilia.