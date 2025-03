Allerta meteo nel catanese, scuole chiuse per maltempo

I comuni che hanno disposto le misure di sicurezza

CATANIA – La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo arancione per venerdì 7 marzo 2025, interessando in particolare la fascia ionica della Sicilia, compresa la provincia di Catania.

Sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con possibili accumuli significativi nelle zone collinari e costiere. Le previsioni indicano anche forti raffiche di vento e mareggiate lungo il litorale, condizioni che potrebbero causare disagi alla viabilità e alla popolazione.

Comuni del Catanese con scuole chiuse

A seguito dell’allerta, diversi comuni della provincia di Catania hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di venerdì 7 marzo. Tra i centri coinvolti Acireale, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Giarre, Riposto e San Giovanni La Punta.

I sindaci delle località interessate hanno firmato specifiche ordinanze, prevedendo anche la chiusura temporanea di impianti sportivi, cimiteri e parchi urbani per motivi di sicurezza. In alcuni casi, le amministrazioni comunali hanno invitato i cittadini a prestare particolare attenzione nelle zone soggette ad allagamenti o smottamenti, come accaduto in eventi meteorologici simili nei mesi precedenti.

L’allerta meteo nel catanese

Le autorità locali raccomandano alla popolazione di limitare gli spostamenti non necessari e di seguire le indicazioni della Protezione Civile, evitando aree a rischio idrogeologico come sottopassi, torrenti e tratti di costa esposti alle mareggiate.

Alcuni comuni hanno predisposto un servizio di monitoraggio per segnalare eventuali criticità in tempo reale. I cittadini sono invitati a rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali, dove verranno fornite informazioni sulle condizioni meteo e sulle eventuali misure di emergenza adottate nelle prossime ore.

La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta arancione per maltempo per la giornata di venerdì 7 marzo.