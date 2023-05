Allerta meteo a Palermo. La situazione.

(Roberto Puglisi) Piccola nota di colore a margine della Repubblica marinara di Mondello sott’acqua. Un signore discute con gli agenti della polizia municipale che gli spiegano quanto possa essere rischioso, per il momento, cercare di tornare a casa. E lui: “Sì, me l’ha detto pure mia moglie, vieni a mangiare dalla mia mamma che siamo tutti qui. L’ha capito? Minnavissi agghiri nni me suoggera!“. L’umorismo palermitano è più forte anche dell’allerta meteo.

Mondello impraticabile

La cronaca seria dice che, battute a parte, Mondello è impraticabile. All’altezza del ‘Palace’ c’è una macchina con un cortesissimo vigile che spiega a tutti la situazione. E’ quasi impossibile, per chi ha casa alle pendici della montagna, addentrarsi. Via Tolomea, via Grotte Partanna e il resto sono praticamente inaccessibili. Si prova una ammirata solidarietà per la pazienza di quell’uomo in uniforme che è lì, a presidiare una striscia bianca e rossa, cercando di fornire i consigli utili, mentre non smette di piovere.

Il lungomare chiuso

Pure il lungomare di Mondello è allagato ed è stato chiuso. Un camion dell’Amap cerca di fare il possibile per risucchiare l’acqua, mista a detriti, che ha superato il livello del marciapiede. Non si passa da nessuna parte. Guadare il fiume con l’auto presenta dei rischi automobilistici: se il motore si spegne, addio ripartenza. Situazione analoga in viale Galatea. Il fetore di fogna e di tombini ‘scoppiati’ è penetrante. Un impetuoso corso di liquido marroncino porta verso il Palace scatoloni e altri rifiuti. Ci sono diverse vetture della polizia municipale e altri mezzi di soccorso.

La situazione in città

Palermo, per ora, sta complessivamente reggendo, a quanto sembra, nonostante i disagi. “Buone notizie vengono dai sottopassi, monitorati in presenza e in remoto. Si è intervenuti per dare sostegno ai luoghi in sofferenza, come Mondello, Marinella e Papireto. Ci sono idrovore in funzione. Si opera in sinergia con la prefettura, con i vigili del fuoco e con le municipalizzate”, spiega il sindaco, Roberto Lagalla, dalla centrale operativa, in veste di comandante in capo di una emergenza cittadina. La giornata è ancora lunga (rp).