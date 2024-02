Allerta meteo gialla sulla Sicilia, l’avviso della Protezione civile regionale

Previste precipitazioni sparse

PALERMO – Allerta meteo gialla sulla Sicilia per la giornata di martedì 20 febbraio. Il bel tempo delle ultime settimane lascia posto alle nuvole e così il dipartimento regionale di Protezione civile ha emanato un avviso di allerta gialla.

L’allerta meteo sulla Sicilia

Il messaggio degli uffici della Regione riguarda tutte le nove province siciliane ed è valido fino alla mezzanotte tra martedì e mercoledì. Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, “con quantitativi cumulati puntualmente moderati”. Temperature massime in diminuzione. Venti “tendenti a localmente forti dai quadranti settentrionali in serata sulla Sicilia occidentale”. Per quanto riguarda i mari, infine, “molto mosso” lo Stretto di Sicilia.