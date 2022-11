Allerta meteo in Sicilia: dirottati voli, elenco e previsioni

Piogge battenti e forti raffiche di vento hanno causato numerosi disagi.

PALERMO – La Sicilia stretta nella morsa del maltempo. La Protezione Civile regionale ieri ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali nelle province tirreniche, mentre è gialla per tutte le altre.

Pioggia battente e raffiche di vento

Piogge battenti, temporali diffusi e forti raffiche stanno interessando da ieri sera l’isola. Stromboli si è risvegliata, ancora una volta, in mezzo al fango e ai detriti venuti giù dalla montagna, rimasta indifesa dopo il violento incendio del 25 maggio scorso. Le violente piogge di ieri hanno causato anche altri disagi. Numerosi i voli cancellati o dirottati. “Il violento nubifragio che si è abbattuto sulla Sicilia nella notte tra venerdì e sabato ha portato a una serie di disagi per quanto riguarda i voli di linea”, scrive Italpress.

L’elenco dei voli dirottati e cancellati

Ecco i voli interessati. “In particolare, il volo Ryanair FR00576 in partenza dall’aeroporto di Palermo con destinazione Venezia delle 22.30 è stato cancellato a causa delle condizioni meteo avverse e i passeggeri sono rimasti a terra. Situazione complicata anche a Catania, dove nella notte due voli Ryanair provenienti rispettivamente da Pisa e da Madrid non sono potuti atterrare a Fontanarossa e sono stati dirottati a Malta”, riporta Italpress. Ai passeggeri dei due voli è stata fornita assistenza e in mattinata stanno rientrando a Catania. Un ulteriore volo della compagnia ITA, sempre con destinazione Catania, è invece atterrato a Palermo e i passeggeri potranno raggiungere la destinazione originaria su mezzi gommati”.

I primi disagi nel pomeriggio di ieri

Una situazione che si era già profilata nel tardo pomeriggio di ieri: 4 i voli interessati. Nel dettaglio: il volo U21561 da Ginevra diretto a Catania è atterrato a Comiso, il volo ITA AZ1743 proveniente da Fiumicino e diretto a Catania è atterrato a Palermo. Sono arrivati a Catania, ma con destinazione originaria a Palermo, i voli FR4431 proveniente da Cagliari e FR577 proveniente da Venezia, così come il Volotea V71533 partito da Verona.