Allerta meteo in Sicilia, forti piogge e disagi: gli aggiornamenti – VIDEO

Criticità sulla A18 e sui territori di Giarre, Acireale e Linguaglossa

CATANIA – Allerta meteo e pioggia battente, questa mattina, lungo la fascia ionica. A Giarre, nella frazione di Altarello, le strade si sono trasformate in autentici fiumi in piena da guadare.

Diversi i soccorsi operati sul posto: fluviali e sommozzatori dei vigili del Fuoco sul posto.

Allerta meteo

Momenti di difficoltà a Torre Archirafi, frazione di Riposto, dove la furia dell’acqua ha trascinato diverse auto in mare, come testimoniato da un video diffuso dai social. Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco rende noto di avere avuto 30 richieste di soccorso per quella zona.

La A18, la Catania-Messina risulta essere stata letteralmente inondata dall’acqua piovana che si è riversata in entrambe le carreggiate di marcia. Automobili in panne e situazione più critica che si registra tra Taormina ed Acireale. Pattuglie della polizia stradale monitorano la situazione.

A tal proposito, da segnalare l’intervento della squadra distaccamento di Riposto per soccorso persone ed auto bloccate sulla autostrada A18 al km 56 tra Fiumefreddo e Giarre.

Ad Acireale, invece, intervento per il crollo di un muro perimetrale in via G. La Pira ad Acireale zona Circonvallazione via Colombo. Fortunatamente senza danni a persone.

Gli interventi dei vigili del fuoco

Un’allerta meteo che, al momento, ha visto 30 interventi in tutto gli interventi dei vigili del fuoco sul territorio della provincia di Catania. Venti riguardati soccorso a persone, danni d’acqua in genere, servizi di assistenza, dissesti statici e recupero di autovetture e veicoli

I territori principalmente interessati sono i comuni di Giarre, Acireale, Linguaglossa. Richiamato anche personale dei Vigili del Fuoco in servizio straordinario per garantire supporto ed assistenza. Inviato modulo con Sommozzatori e Soccorritori Fluviali al Comando di Siracusa per garantire supporto operativo alle squadre locali.

In via Aldo Moro, ad Aci Sant’Antonio, la strada risulta totalmente allagata e le persone intrappolate dentro le loro auto. Il supermercato adiacente alla strada risulta completamente allagato e le persone all’interno sono state soccorse dai vigili del fuoco intervenuti.

Ad Acireale, in via Chinnici, i Vigili del fuoco sono intervenuti per allagamento e soccorso a persona in un’abitazione.

Scuole chiuse

Scuole chiuse questa mattina per via dell’allerta meteo di colore arancione disposta dalla Protezione civile regionale.