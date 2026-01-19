Allerta meteo rossa, disposta l’evacuazione di alcune zone ad Acireale

L’ordinanza avrà efficacia dalle ore 13 di oggi fino alle ore 08 di mercoledì 21 gennaio

ACIREALE (CATANIA) – A seguito dell’allerta meteo di livello rosso diramata dalla Protezione Civile Regionale per rischio idrogeologico e idraulico, il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità.

Le avverse condizioni meteorologiche, previste dalle ore 00:00 di lunedì 19 gennaio 2026 fino al 20 gennaio 2026, con forti venti, precipitazioni intense e mareggiate, potrebbero determinare situazioni di grave pericolo per le aree più esposte al mare e ai torrenti del territorio comunale.

Per questo motivo è stata disposta l’evacuazione temporanea e immediata degli immobili ubicati nelle zone Capomulini: Vie Garitta e Rapallo e Lungomare Martinez, e della zona Santa Maria La Scala in via Molino.

L’ordinanza avrà efficacia dalle ore 13:00 di lunedì 19 gennaio 2026 fino alle ore 08:00 di mercoledì 21 gennaio 2026, salvo diverse disposizioni legate all’evoluzione dell’evento.

La popolazione che non fosse in grado di provvedere autonomamente a una sistemazione alternativa potrà contattare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al numero 095/895545 per ricevere assistenza.

A causa del maltempo è stata annullata l’inaugurazione delle “case della comunità” prevista per oggi a Mirabella Imbaccari e Grammichele nel Catanese. La nuova data sarà comunicata successivamente.