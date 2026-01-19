Allerta meteo rossa, disposta l’evacuazione di alcune zone ad Acireale

 Acireale, llerta meteo rossa, disposta l'evacuazione di alcune zone
L’ordinanza avrà efficacia dalle ore 13 di oggi fino alle ore 08 di mercoledì 21 gennaio
ACIREALE (CATANIA) – A seguito dell’allerta meteo di livello rosso diramata dalla Protezione Civile Regionale per rischio idrogeologico e idraulico, il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità.

Le avverse condizioni meteorologiche, previste dalle ore 00:00 di lunedì 19 gennaio 2026 fino al 20 gennaio 2026, con forti venti, precipitazioni intense e mareggiate, potrebbero determinare situazioni di grave pericolo per le aree più esposte al mare e ai torrenti del territorio comunale.

Per questo motivo è stata disposta l’evacuazione temporanea e immediata degli immobili ubicati nelle zone Capomulini: Vie Garitta e Rapallo e Lungomare Martinez, e della zona Santa Maria La Scala in via Molino.

L’ordinanza avrà efficacia dalle ore 13:00 di lunedì 19 gennaio 2026 fino alle ore 08:00 di mercoledì 21 gennaio 2026, salvo diverse disposizioni legate all’evoluzione dell’evento.

La popolazione che non fosse in grado di provvedere autonomamente a una sistemazione alternativa potrà contattare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al numero 095/895545 per ricevere assistenza.

A causa del maltempo è stata annullata l’inaugurazione delle “case della comunità” prevista per oggi a Mirabella Imbaccari e Grammichele nel Catanese. La nuova data sarà comunicata successivamente. 

