Tutti gli aggiornamenti

PALERMO – Disagi sulle strade e alcune linee ferroviarie precauzionalmente chiuse in varie parti della Sicilia. Le precipitazioni di queste ore, le piogge intense di questo insolito scorcio del mese di maggio, stanno provocando disagi in tutta la Sicilia. L’allerta meteo arancione della Protezione civile in Sicilia si sta rivelando fondamentale in queste ore.

La circolazione ferroviaria di oggi ha subito delle modifiche in varie zone dell’Isola. Chiuse le linee Lercara diramazione-Caltanissetta Xirbi, Catania-Caltagirone e Caltanissetta-Modica. Già ieri sera era stata comunicata inoltre la soppressione dei primi treni del mattino, come quella tra Marsala e Piraineto, tra Aragona e Canicattì nell’Agrigentino e tra Siracusa e Modica.

Allerta meteo, a Catania chiuso pure il cimitero

L’avviso, diramato ieri dal Dipartimento di Protezione civile, guidato da Salvo Cocina, era indirizzato a tutti i sindaci. La previsione era di piogge intense, rovesci e temporali in tutta l’Isola. A Catania il sindaco Enrico Trantino ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, oltre alla chiusura di parchi, cimiteri e del giardino Bellini. “Nella previsione di abbondanti piogge – ha scritto Trantino sui social – dalle 12 di domani, abbiamo diramato l’allerta meteo e disposto la sospensione delle attività didattiche”.

Il maltempo in provincia di Catania ed Enna

In provincia di Catania chiuse le scuole anche a Riposto e Acireale. La stessa decisione è stata presa da alcuni sindaci della provincia di Enna e del Ragusano. A Gagliano Castelferrato, in provincia di Enna, oltre alle scuole è stato chiuso anche il cimitero. Fango a tratti lungo la provinciale ennese tra Agira e Nicosia.

Scuole chiuse anche ad Agrigento, Enna e Ragusa

I sindaci di Piazza Armerina e Aidone, Nino Cammarata e Anna Maria Raccuglia, in seguito alla diffusione dell’allerta meteo in Sicilia, hanno ordinato la chiusura di tutti gli istituti scolastici; così come hanno disposto anche i sindaci di Agrigento Francesco Miccichè e di Ragusa Peppe Cassì.

A Bagheria attivato il Centro operativo

Il Comune di Bagheria ha attivato il Centro Operativo Comunale, che sta monitorando l’evoluzione delle condizioni meteo. Dall’ente raccomandano di seguire i canali ufficiali del Comune per rimanere informati e la massima prudenza. Al momento, il transito veicolare in città è regolare e la situazione generale è sotto controllo. Tuttavia, si raccomanda comunque la massima prudenza negli spostamenti. Oltre alle consuete attività di routine, anche la Polizia Municipale è in servizio attivo per il monitoraggio del territorio e per eventuali interventi necessari a garantire la sicurezza urbana.

Attivate le tre associazioni di protezione civile presenti sul territorio: Magna Vis Bagheria, coordinata da Leonardo Di Novo, Giubbe di Italia, coordinata da Angelo Tornatore, ANVVFC (Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo), coordinata da Luca Raineri. Le raccomandazioni dell’ente sono dell’assessore alla Protezione civile, Emanuele Tornatore.

Le squadre delle associazioni di protezione civile sono impegnate nel controllo delle postazioni sensibili ad eventuali allagamenti, al fine di intervenire tempestivamente in caso di necessità. Inoltre, è stato attivato un servizio di supporto alla popolazione per attività di prevenzione rischi, messo in atto congiuntamente dalle tre associazioni di protezione civile. La linea per segnalare casi di pericolo per l’incolumità pubblica o prevenire danni è 3400880079.

Meteo, tutti gli aggiornamenti