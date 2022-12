Segnalati allagamenti, persistono criticità sulla zona ionica. Gli aggiornamenti e le previsioni: maltempo, i particolari

1' DI LETTURA

PALERMO – Allerta meteo in Sicilia, tempeste tra Catania e Messina.

Le previsioni

Al Sud e sulla Sicilia – come ha ricostruito l’agenzia Italpress – cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci o temporali diffusi ed intensi sulle regioni tirreniche e piogge o rovesci sparsi su quelle adriatiche. Temperature minime in aumento; massime in aumento sulle regioni tirreniche e stazionarie sul resto del territorio. Venti forti, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali su Calabria, Sicilia e coste Tirreniche, moderati meridionali altrove. Mari generalmente molto mossi, tendenti in serata a divenire agitati Jonio, Tirreno e Adriatico.

Precipitazioni sparse

Secondo le previsioni, infatti, una perturbazione presente sull’Europa occidentale richiama verso l’Italia correnti meridionali umide ed instabili, che causeranno dalla serata un moderato peggioramento sulle regioni tirreniche, in estensione sabato a Sicilia e Calabria. In particolare sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori tirrenici e ionici, con quantitativi da deboli a moderati, fino a puntualmente elevati sui settori nord-orientali.

Isole delle Eolie

Cielo irregolarmente nuvoloso, con temporanei addensamenti, ma bassa probabilità di pioggia, dal pomeriggio ampie schiarite.

Le temperature

Le temperature sono in generale e sensibile rialzo nei valori minimi mentre venti forti dai quadranti meridionali, a prevalente componente sud-orientale, con raffiche di burrasca, in attenuazione. Mari molto mossi tutti i bacini, tendente ad agitato dalla serata lo Ionio.