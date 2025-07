Allerta rossa a Palermo, ma la temperatura più alta è a Catania

Il bollettino della Protezione civile

PALERMO – Temperature in locale sensibile aumento, con valori da elevati a molto elevati: sono le previsioni per le prossime 48 ore per la Sicilia contenute nel bollettino diramato dal dipartimento della Protezione civile regionale che prevede l’allerta rossa a Palermo sia per incendi che per ondate di calore.

Massimo rischio per i roghi segnalato anche per altre tre province, Catania, Enna e Caltanissetta, mentre sarà di preallerta nelle altre cinque.

Per le ondate di calore sotto osservazione sono Palermo, Messina e Catania, con il capoluogo etneo che, secondo le previsioni, avrà la temperatura percepita prevista più alta in assoluto: 38 gradi domani e 43 venerdì.

Temperature alte, ma con valori più bassi anche a Messina, 38 gradi domani e 40 venerdì, e a Palermo, 37 gradi domani e 39 venerdì.