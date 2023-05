Allerta rossa, ciclone in Sicilia: scuole chiuse e previsioni

Chiusi cimiteri comunali, ville, parchi pubblici. Corse dei treni cancellate

Non si allenta la morsa del maltempo in Sicilia in questa primavera. Previste ancora piogge. Corsi d’acqua e frane osservati speciali. Allerta meteo rossa per la provincia di Trapani e alcune zona del Palermitano.

L’allarme prevede per l’intera giornata di oggi, lunedì 15 maggio, forti piogge, temporali, rovesci con forti raffiche di vento e mareggiate.

Un’allerta arancione è stato, invece, diffuso per le province di Messina, Agrigento, Enna e Caltanissetta; gialla infine per le zone del Catanese, Ragusano e Siracusano.

Scuole chiuse: ecco dove

Scuole chiuse a Palermo, Trapani, Agrigento e in quasi tutti i comuni delle tre province. I sindaci dei Comuni di Campobello di Mazara, Partanna, Castelvetrano, Marsala, Petrosino, Erice, Isole Egadi hanno infatti deciso di chiudere le scuole per la giornata di lunedì 15 maggio.

Anche il primo cittadino di Licata, Giuseppe Galanti, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per oggi a causa delle avverse condizioni meteo previste. Chiusi, inoltre, sia Cimiteri comunali che le ville e i parchi pubblici.

Il sindaco Galnati invita alla “massima cautela soprattutto in caso di spostamenti e transito in luoghi a rischio esondazione”.

A Erice la sindaca Daniela Toscano Pecorella ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dell’Università e dei siti culturali, e la sospensione del controllo delle aree di sosta che ricadono nel territorio di Erice. “In base alle condizioni – ha dichiarato Toscano – valuterò la possibilità dell’estensione dell’ordinanza anche a martedì 16 maggio 2023”.

A seguito dell’Avviso di allerta meteo diramato ieri dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, anche il sindaco di Favignana Francesco Forgione ha disposto per la giornata di oggi la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, e dei cimiteri.

Per la criticità rossa, il primo cittadino di Sciacca, Fabio Termine, ha emesso un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, e del cimitero comunale per la giornata di oggi.

Scuole chiuse di ogni ordine e grado anche nel Comune di Petrosino per allerta meteo rossa in tutta la zona occidentale della Sicilia.

Intanto, questa mattina, è terminata l’installazione di una pompa idrovora per evitare allagamenti con capacità di pompaggio di 10mila litri al minuto presso l’impianto di sollevamento di Via Tunisi a Trapani.

Protezione Civile del Libero Consorzio di Agrigento

Sarà attiva per tutta la giornata di oggi (e in ogni caso fino a cessata emergenza) la sala operativa di Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. L’avviso regionale di rischio meteo-idrogeologico e idraulico, emanato ieri dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, segnala il livello di allerta Arancione per la zona E, nella quale ricade gran parte del territorio provinciale di Agrigento, e Rosso per la zona D (parte ovest che ingloba la provincia di Trapani e parte di quella di Agrigento).

Si prevedono forti precipitazioni, frequente attività elettrica e possibili grandinate, con forti raffiche di vento dai quadranti occidentali in successiva rotazione dai meridionali, e mareggiate lungo le coste.

Il Gruppo di Protezione Civile del Libero Consorzio di Agrigento ha anche attivato il numero telefonico per le emergenze: 333 6141869, al quale potranno essere segnalate eventuali criticità, mentre la gestione della sala operativa sarà effettuata dal personale del Gruppo di Protezione Civile e dai volontari delle associazioni che hanno dato la loro disponibilità.

A causa del rischio di forti precipitazioni si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti in auto, e solo in caso di effettiva necessità, in particolare su tutte le strade provinciali, ex consortili ed ex regionali procedendo con la massima prudenza, soprattutto nei pressi di torrenti e valloni tributari e negli attraversamenti a rischio esondazione e in presenza di fango e detriti sulle carreggiate.

Interventi in corso a Palermo

Al momento sono in corso cinque interventi da parte dei Vigili del fuoco per inflitrazioni d’acqua all’interno di appartamenti nelle zone Oreto nuova, Guadagna, zona via Roma, via Altofonte e zona Tribunale. Al momento non si registrano criticità.

Missione Speranza e carità, rinviata la consegna del padiglione

A causa delle pessime condizioni meteorologiche, la consegna del padiglione riqualificato alla Missione di Speranza e Carità in via Decollati a Palermo, prevista per questa mattina, è rinviata. La nuova data sarà comunicata successivamente.

Disagi sui treni, corse cancellate

Disagi a causa del maltempo anche per il trasporto ferroviario. Nella giornata di oggi lunedì 15 maggio, sulle linee Agrigento – Palermo, Trapani – Palermo e Caltanissetta – Agrigento, è prevista una riprogrammazione del servizio commerciale in via precauzionale a seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. Trenitalia ha precisato che “i treni regionali nel corso della giornata potranno subire ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso”.