Allerta meteo rossa nel Trapanese: installata una pompa idrovora FOTO

Previste forti piogge, temporali e rovesci

TRAPANI – Un’allerta di colore rosso è stata diramata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, per la provincia di Trapani e alcune zona del palermitano. L’allarme prevede per l’intera giornata di oggi, lunedì 15 maggio, forti piogge, temporali, rovesci con forti raffiche di vento e mareggiate.

Intanto, in mattinata, è terminata l’installazione di una pompa idrovora con capacità di pompaggio di 10mila litri al minuto presso l’impianto di sollevamento di Via Tunisi a Trapani, già disposti 50 metri di tubazione pronti ad entrare in funzione in caso di necessità. L’istallazione è stata eseguita su attivazione di Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

Già da questa mattina, infatti, alcuni uomini della Pubblica Assistenza SOS Valderice onlus, hanno iniziato le operazioni di carico di tubazioni e strumentazione pesante, pompe idrovore di grandi dimensioni pronte a partire che, su indicazione del Dipartimento, verranno dislocate in alcuni punti critici per evitare allagamneti. Pronti anche gruppi elettrogeni da più di 100kw e squadre di pronto intervento.