Allerta in Sicilia, Cocina: “Condizioni destinate a peggiorare”

Le parole del capo della Protezione civile

PALERMO – “Da ieri, la Sicilia è interessata da una nuova ondata di maltempo e come previsto nelle prossime ore le condizioni sono destinate a peggiorare ulteriormente. In particolare, nella parte orientale dell’Isola, già duramente colpita, sono previste piogge intense e persistenti insieme a un aumento delle mareggiate. Il fronte perturbato, che si muove lungo il Canale di Sicilia, coinvolgerà progressivamente anche la Sicilia occidentale e centrale”.

Lo dice il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, che sta seguendo l’evolversi della situazione in stretto coordinamento con i sindaci, le Prefetture, i Vigili del Fuoco e il sistema del volontariato.

Allerta in Sicilia, le parole di Cocina

“Rivolgo – conclude Cocina – un appello a tutte le strutture di emergenza affinché mantengano altissima l’attenzione e, allo stesso tempo, invito i cittadini alla massima prudenza. È fondamentale rispettare le ordinanze locali e adottare comportamenti responsabili, soprattutto nelle aree più esposte al rischio idrogeologico e lungo le zone costiere”.