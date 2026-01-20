Il ciclone Harry non molla la Sicilia, pomeriggio di massima allerta

Nuovo bollettino della protezione civile

PALERMO – Peggioramento del maltempo in tutta la Sicilia e conferma dell’allerta meteo rossa per la parte orientale dell’Isola. Queste, in sintesi, le indicazioni dell’ultimo bollettino diffuso dalla protezione civile regionale per quanto riguarda il pomeriggio di martedì 20 gennaio. Il ciclone Harry, per ora, non molla la Sicilia.

Protezione Civile: “Massima attenzione”

“Allarme e massima attenzione”, avverte il capo della protezione civile Salvo Cocina. Il bollettino contiene anche le previsioni per domani, mercoledì 21 gennaio. Previsto un miglioramento generale: resta in rosso solo la zona fra Catania e Messina, allerta gialla sulla Sicilia occidentale.

Maltempo, martedì di passione per la Sicilia

Il martedì di passione per la Sicilia, quindi, è ancora in corso. Allerta ai massimi livelli, soprattutto nelle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. Sono le province più flagellate dal ciclone Harry. La mattinata è stata caratterizzata da violente mareggiate sulla costa jonica r dai disagi nei trasporti.

Voragine sul lungomare nel Messinese, le immagini

A Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, si è aperta una voragine sul lungomare e un automobilista che aveva violato il divieto di transito è finito dentro con la propria auto. Travolta anche l’ambulanza giunta sul posto per prestare soccorso (VIDEO).

Da Roma 6,5 milioni di euro

Il governo nazionale, intanto, stanzia sei milioni e mezzo circa per gli eventi meteorologici del novembre 2024 e del gennaio-febbraio 2025. L’annuncio è arrivato dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci al termine della seduta del Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio.” Il provvedimento riguarda i territori di Acireale, Giarre e Riposto e, per gli eventi dello scorso anno, il territorio della Città metropolitana di Messina – afferma Musumeci -. Territori per i quali era stato dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi. La integrazione dello stanziamento di risorse, proposta dal ministro Musumeci, è pari a 6 milioni e 450mila euro e si aggiunge ai 12 milioni e 600mila euro già stanziati. Le risorse -aggiunge Musumeci – sono destinate al completamento delle attività di ripristino delle funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture colpite dalle due calamità”.