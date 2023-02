All’ospedale di Augusta l’ambulatorio tossina botulinica

Istituito dall'Asp di Siracusa per il recupero della riabilitazione funzionale

SIRACUSA – La direzione strategica dell’Asp di Siracusa ha istituito nel reparto di recupero e riabilitazione funzionale dell’ospedale “Muscatello” di Augusta, diretto da Salvatore Boccaccio, l’ambulatorio tossina botulinica per il trattamento delle spasticità in ambito riabilitativo. “Alla prestazione – si legge in una nota dell’azienda – si accede con prescrizione del medico di medicina generale e prenotazione al Cup”.

“La tossina botulinica, prodotta dal batterio ‘Clostridium’, agisce inibendo il mediatore chimico responsabile della contrazione muscolare – spiega Salvatore Boccaccio -. In ambito riabilitativo viene utilizzata per trattare la spasticità, che si caratterizza per la presenza di atteggiamenti forzati e involontari di determinati distretti muscolari, conseguenti spesso ad eventi ischemici cerebrali, o a patologie quali sclerosi multipla e Parkinson”.

“Recentemente – aggiunge Boccaccio – è stata utilizzata anche per la cefalea cronica. Il trattamento consiste nell’identificare il muscolo target interessato dalla patologia grazie all’ausilio di un elettromiografo o di tecniche ecografiche e nell’iniezione della tossina tramite speciali aghi. L’applicazione di tale metodica – prosegue lo specialista – viene eseguita in modalità eco-guidata, su casi selezionati, previa attenta valutazione, seguendo le attuali linee guida sia per quanto riguarda la valutazione che il trattamento. La procedura è molto ben tollerata e senza effetti collaterali, ad eccezione, a volte, di una temporanea debolezza del muscolo infiltrato”.

L’ambulatorio collabora con il reparto di neurologia dell’ospedale “Muscatello” e con gli ambulatori specialistici aziendali.