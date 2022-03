Alma Basket Patti in anticipo a La Spezia per la 20^ giornata

Coach Buzzanca: "Secondo giocano la miglior pallacanestro del girone"

LA SPEZIA – Cestistica Spezzina contro Alma Basket Patti è l’anticipo della 20^ giornata del Girone Sud. Le siciliane allenate da coach Mara Buzzanca sono in viaggio verso La Spezia, dove questa sera alle 20:30 affronteranno la seconda forza del campionato.

“Giochiamo contro la squadra che esprime, a mio parere, la migliore pallacanestro del girone. Una pallacanestro moderna, costruita da un bravo allenatore che sa mettere bene in campo giocatrici che non hanno ancora nomi altisonanti. Eccezione fatta per Templari, N’Guessan, Zolfanelli e Castellani sono cestiste in crescita – analizza l’allenatrice Alma, Buzzanca -. Noi siamo in netta ripresa. Non dobbiamo trovare alibi né scuse, come detto prima della partita contro Civitanova Marche, sarebbe da gente mediocre nascondersi dietro al dito. Dobbiamo tirare fuori il coraggio perché siamo sicuramente una squadra che si “arrangia” adattando il ruolo di 2, 3 e 4 e che fondamentalmente, però, si sta comportando con professionalità. Le ragazze stanno facendo cose che non erano nelle loro corde”.

La coach pattese prosegue: “Non so se le nostre avversarie hanno risentito delle fatiche di Coppa, ma se così fosse non lo ritengo importante. L’aspetto su cui voglio far affidamento è l’atteggiamento delle mie giocatrici. Sono sulla strada giusta e così devono continuare. Non importa aver arrancato contro Feba, quei due punti erano necessari”.

Patti, ferma all’undicesimo posto in classifica in attesa dei recuperi delle gare contro Matelica, Savona e San Salvatore Selargius, proverà a sorprendere il team allenato da coach Marco Corsolini.