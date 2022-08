Alma Basket Patti, l’organigramma per la stagione 2022/2023

La compagine messinese si appresta a disputare per il terzo anno consecutivo il campionato di Serie A2 Lega Basket Femminile

PATTI (ME) – L’Alma Basket Patti si appresta a disputare per il terzo anno consecutivo il campionato di Serie A2 Lega Basket Femminile. La società messinese, attraverso un comunicato, ha reso noto l’organigramma e il quadro dirigenziale per la stagione agonistica 2022/2023:

Presidente: Attilio Scarcella

Vice presidente: Francesco Buzzanca

Dirigente: Saro De Luca

Dirigente addetto agli arbitri: Simona Lo Paro

Speaker: Salvatore Pizzuto

Addetti alle statistiche: Vito Lipari, Elia e Samuele Sidoti, Antonio Pettina

Area Comunicazione: Massimo Natoli e Chiara Borzí

Telecronista: Roberto Cicero e Nicola Arrigo

Riguardo allo staff tecnico, com’è già noto, è stato confermato in blocco quello delle ultime due stagioni.

Capo allenatore: Mara Buzzanca

Assistente allenatore: Laura Perseu

Secondo assistente allenatore: Giuseppe Costantino

Responsabile Minibasket: Mariana Kramer

Preparatore atletico: Nico Gaglio.