Alma Basket Patti, presa la playmaker Cinzia Armenti

La giocatrice classe 1999 è la nuova aggiunta nel roster della compagine pugliese

1' DI LETTURA

PATTI (ME) – “Sono una persona molto determinata ed ambiziosa e mi piacciono le sfide!”: queste le prime parole di Cinzia Armenti, classe 1999, playmaker, 170 cm, da quest’anno nel roster dell’Alma Basket Patti.

Proviene dalla Serie B pugliese; ha giocato da leader con l’Ad Maiora Taranto. Ha avuto già un approccio con la Serie A2 nella stagione 2016-2017 quando ad ingaggiarla era stata Orvieto. Con la Ceprini Costruzioni ha giocato 15 partite e realizzato un punto. Si capisce da questo quanto sia importante per lei questo anno all’Alma, sicuramente di grandi motivazioni dopo anni di Serie B.

La chiamata dell’Alma Basket Patti è stata gratificante:

“Sapere che dopo tanto lavoro e dopo tanta dedizione c’è una società che vuole riporre fiducia in me, mi ha lasciato come senza parole. In senso positivo ovviamente. È da tanto tempo che aspetto il salto di categoria, l’ho sempre sperato, quindi mi è bastata la chiamata da parte dell’Alma Patti, che all’apparenza sembrava una “semplice chiamata”, a regalarmi tanta tanta felicità. Penso – continua la neo giocatrice pattese – che il mio obiettivo principale sia quello di non smettere mai di crederci. Sono una persona molto determinata e ambiziosa, ma soprattutto forte nei momenti in cui si la squadra ha bisogno. Quindi più di tutto spero che nel momento in cui la mia squadra avrà bisogno, io sarò lí, sperando che quella forza non venga mai a mancare. Mi piacciono le sfide, so che questo campionato sarà molto impegnativo, e mi aspetto che se dovessimo avere qualche momento difficile, sapremo insieme rialzarci e continuare a lavorare per un unico scopo”.