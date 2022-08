Alma Patti, c’è il rinnovo di Liliana Miccio

"Contenta di restare, siamo una squadra nuova e competitiva"

PATTI (ME) – Secondo e ultimo importante rinnovo per l’Alma Basket Patti: Liliana Miccio vestirà ancora la maglia bianco-rosso-azzurra dell’Alma Basket.

Miccio è una delle senatrici del campionato di Serie A2, competizione in cui ha esordito ufficialmente nel 2005-2006 con Battipaglia. Veterana, non ha bisogno di presentazioni, ma è sicuramente importante ricordare il feeling che la giocatrice campana ha con la Sicilia. Prima a Palermo, dove con l’AndrosBasket ha conquistato la Serie A1 e il titolo di miglior giocatrice della Serie A2 Girone Sud al termine del campionato 2018-2019, dopo appunto con Patti, dove lo scorso anno ha mandato in archivio una stagione da 17,6 punti di media tirando con quasi il 50 per cento sia da due che dal tiro da tre. Il 350 di valutazione finale racconta, anche per Miccio, il raggiungimento della migliore prestazione in carriera proprio con la maglia dell’Alma Patti.

“Sono molto contenta di restare a Patti, siamo una squadra completamente nuova e molto competitiva, per questo spero riusciremo a toglierci qualche piccola soddisfazione – ha spiegato Liliana Miccio -. Ci aspetta un duro lavoro, ma non vedo l’ora di iniziare!”.