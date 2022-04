Alma Patti, esordio per Oumou Tourè: “Felice di essere qui”

"Non sono molto soddisfatta del secondo tempo perché ho sbagliato canestri facili, ma abbiamo vinto ed è stata una partita importante"

PATTI – Esperienza e pallacanestro giocata di Oumou Toure sono a servizio dell’Alma Basket Patti da meno di una settimana. L’inserimento della giocatrice franco-senegalese ha subito giovato alla causa della società siciliana e con 17 punti Tourè ha contribuito, decisamente, alla vittoria ottenuta dall’Alma contro l’avversaria diretta Blue Lizard Capri.

Per Tourè, ex nazionale senegalese e due volte impegnata in Eurocup negli ultimi tre anni, l’esperienza con la formazione pattese rappresenta l’esordio in un campionato italiano. Quasi una rarità per una cestista classe ‘88 e con trascorsi in Francia, Israele, Turchia e Romania.

“Sì, è la mia prima esperienza in Italia e mi piace essere qui – spiega Omou Tourè -. Le mie compagne di squadra lavorano sodo, sono molto simpatiche e lo sono anche le persone che ruotano attorno al gruppo. Spero raggiungeremo insieme l’obiettivo che il club si è dato. In carriera sono stata fortunata ad aver incontrato bravi allenatori. Oggi le giocatrici sono più aggressive, giocano duro a differenza del passato ed è bello da notare”.

Contro Capri, fino alla scorsa domenica squadra a pari punti con l’Alma, Tourè è entrata in quintetto giocando trentatrè minuti. Ha sfiorato la doppia doppia con 17 punti e 8 rimbalzi, avendo come diretta avversaria Dubravka Dacic, contribuendo alla conquista per Patti della quarta vittoria elle ultime cinque gare giocate in casa.

“Non sono molto soddisfatta del secondo tempo perché ho sbagliato canestri facili – ammette l’atleta nata a Dakar -, ma abbiamo vinto ed è stata una partita importante, quindi mi concentro già sulle prossime. Amo la città Patti, è tranquilla ed è quello che mi piace di più perché di solito vivo in piccole città. Anche il cibo è fantastico, ha un sacco di gusto, quindi è perfetto. Il mio appartamento ha una bella vista sulla città e sulla spiaggia e anche questo è fantastico”.