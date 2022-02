Alma Patti, rinviata la gara in trasferta contro Matelica

Il match era in programma domenica 6 febbraio

PATTI (ME) – L’Alma Basket comunica, tramite una nota ufficiale, il rinvio della gara in programma domenica 6 febbraio contro Thunder Basket Matelica. Le positività nel gruppo squadra si sono ridotte da sei ad una, ma la necessità di dover attendere – come da protocollo del Ministero della Salute – sette giorni per il nuovo giro di tamponi ha reso impossibile la disputa della gara contro la formazione marchigiana. Il 65% delle giocatrici risulta, infatti, indisponibile. Il match è rimandato a data da destinarsi.