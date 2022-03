Alma Patti, Serena De Lise convocata per il raduno della Nazionale U15

La lunga classe 2007 si aggregherà al gruppo delle 24 impegnato a Chianciano Terme

PATTI (ME) – Splendido risultato per l’Alma Basket Patti, che non ha mai fatto mistero di tenere particolarmente alla crescita del proprio settore giovanile: Serena De Lise è stata convocata per il raduno della Nazionale U15 allenata da coach Giovanni Lucchesi. La lunga classe 2007 si aggregherà al gruppo delle 24 impegnato a Chianciano Terme (Si) dal 7 al 10 aprile. Per Serena, già esordiente in Serie A2 a soli 14 anni, si aggiunge un altro tassello importante nel personale percorso cestistico.