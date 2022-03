Alma Patti torna in campo per la sfida contro Ponte Buggianese

"Noi siamo sul pezzo e dobbiamo continuare ad avere fame di vittoria. Contro di loro sarà un bellissimo incontro"

PATTI – A 72 ore dalla vittoria ottenuta contro Nico Basket Ponte Buggianese, l’Alma Patti Basket riparte per recuperare la gara contro Thunder Matelica. Il match, valido per la 16^ giornata del girone di ritorno, si giocherà a Cerreto D’Esi in provincia di Ancona con palla a due alle ore 19:00.

“Altra partita delicata proprio come quella di domenica – spiega l’allenatrice dell’Alma, Mara Buzzanca -, dobbiamo scendere in campo di nuovo per l’intera posta in palio. Matelica in questi mesi è cresciuta molto e dà molto “fastidio” a tutte le squadre. Noi siamo sul pezzo e dobbiamo continuare ad avere fame di vittoria. Contro di loro sarà un bellissimo incontro – continua la coach -, grande attenzione a Deborah Gonzalez, giocatrice di altra categoria, senza dimenticare Gramaccioni e il resto della squadra che ben figura nel proprio compito. Categoricamente, però, andiamo nelle Marche per prendere altri due punti”.

Arbitreranno la gara Mirko Picchi di Ferentino (FR) e Silvio Faro di Tivoli (RM).