Almaviva, i sindacati chiedono una convocazione urgente

A breve anche l'ultima attività in forza all'azienda sarà riassegnata e si avvierà il confronto per la garanzia occupazionale

PALERMO – Non trova soluzione la vertenza che vede coinvolti i lavoratori Almaviva che erano impegnati con il numero 1500. I sindacati, vista la situazione, chiedono la convocazione, con urgenza, del tavolo di crisi, con il coinvolgimento dei Ministeri in indirizzo.

“Dall’ultimo incontro svolto lo scorso 20 febbraio – si legge in una nota -, le parti sindacali e datoriali hanno realizzato tutti gli impegni assunti nel corso di quel confronto. L’accordo di cassa integrazione per la messa in sicurezza del perimetro occupazionale è stato sottoscritto, l’intesa per l’incentivazione all’esodo raggiunta, gli accordi di clausola sociale per la prosecuzione dei contratti di lavoro a seguito cambio di appalto portati a termine, ed il percorso di riqualificazione verso le attività di IT prosegue secondo gli step concordati.

A breve l’ultima delle attività ancora in forza ad Almaviva Contact, Trenitalia, sarà assegnata e si avvierà il confronto per la garanzia occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori interessati al cambio di appalto. Terminato questo percorso, il count-down per le lavoratrici ed i lavoratori, rimasti alle dipendenze di Almaviva Contact, accelererà in modo esponenziale. Per i circa 600 lavoratori ancora occupati tra Palermo, Catania, Rende, Napoli, Roma Milano, la cui stragrande maggioranza operava sul servizio pubblico del 1500 (numero verde emergenza sanitaria Covid), senza un autorevole intervento dei Ministeri coinvolti, che traguardino gli impegni assunti dagli stessi nel corso dei confronti svolti presso il tavolo al Mimit, il rischio di ritrovarsi innanzi un dramma sociale sono sempre più crescenti. Considerato quanto descritto si richiede un incontro urgente per conoscere lo stato di avanzamento degli interventi realizzati dai Ministeri in indirizzo al fine di salvaguardare l’intero perimetro occupazionale“.