Almaviva, l’annuncio di Urso: “Soluzione fino a tutto il 2023”

Ma secondo i sindacati sarebbero a rischio 500 lavoratori

1' DI LETTURA

PALERMO – “Nel prossimo provvedimento in consiglio dei ministri abbiamo trovato una soluzione che consentirà ai lavoratori di Almaviva di essere ancora in attività sino a tutto questo anno 2023”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a margine della Conferenza “Il Soft Power dell’Italia”.

L’intervento seguirà la sospensione del numero 1500 istituito dal ministero della Salute durante l’emergenza Covid.

Secondo i sindacati, sarebbero a rischio 500 lavoratori impegnati nei siti produttivi di Palermo, Catania, Rende, Napoli e Milano.