Almaviva, sindacati: “La Regione svolga un ruolo di coordinamento politico”

Confermata la firma del decreto che segna l'avvio dell'iter per il progetto del numero 116117

PALERMO – Sulla vertenza Almaviva Contact confermata la firma del decreto che segna l’avvio dell’iter per il progetto del numero 116117 il cui soggetto attuatore sarà Tim. Ma il progetto di digitalizzazione delle cartelle cliniche è in fase di stallo.

Alla luce di quanto emerso nei due incontri di ieri e l’altroieri con l’assessorato alla Salute e l’assessorato alle Attività produttive, Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni tornano a incalzare il presidente della Regione.

“Il decreto sul 116/117 è un segnale positivo, ma non avvia ancora il servizio e i tempi restano incerti. La vera preoccupazione riguarda invece il progetto di digitalizzazione e dematerializzazione della pubblica amministrazione che ad oggi la Regione siciliana non ha ancora avviato. È necessario che la Presidenza della Regione assuma un ruolo attivo di coordinamento politico tra gli assessorati, garantendo la propria presenza ai tavoli di confronto e il monitoraggio degli impegni assunti”.

In occasione dei due sit-in di questi due giorni degli ex lavoratori Almaviva Contact davanti all’assessorato alla Salute, una delegazione è stata ricevuta dall’assessora regionale alla Salute Daniela Faraoni.

Nel corso dell’incontro è stato confermato che il decreto relativo al progetto del 116/117, numero unico europeo per l’accesso alle cure mediche non urgenti, è stato firmato e che le risorse stanziate sono state assegnate a Tim per la l’attuazione dell’infrastruttura. I tempi per la realizzazione della piattaforma sono stimati in due o tre mesi.

“Questo sicuramente rimane un passaggio importante del progetto – affermano i sindacati -. Tuttavia non sancisce ancora né l’effettiva operatività del servizio né, soprattutto, il riassorbimento dei lavoratori. Su questo punto non sono più ammissibili ambiguità”.

Sulla digitalizzazione delle cartelle cliniche, “nei vari incontri è stato indicato come una delle possibili soluzioni per la ricollocazione della restante parte dei lavoratori – affermano i sindacati – L’assessorato alla Salute ha precisato che non è stato presentato formalmente alcun progetto alla struttura assessoriale”.