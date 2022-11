Almaviva, vertice in prefettura: si chiede un tavolo tecnico

A rischio più di 500 posti di lavoro legati alla commessa 1500 e ad American Express

PALERMO – A rischio ci sono più di 500 posti di lavoro tra Palermo e Catania. Si tratta di dipendenti Almaviva impiegati nella commessa 1500, il numero del Ministero della Salute creato per far fronte alle esigenze degli italiani che avevano necessità di informazioni per prenotare il vaccino contro il Covid e non solo. A tale commessa, che scadrà il prossimo 31 dicembre, si aggiunge quella legata ad American Express che dovrebbe essere internazionalizzata e che mette a rischio altri 39 posti di lavoro.

I lavoratori, non avendo Almaviva altre commesse dove spostarli, diventeranno quindi un esubero per l’azienda.

Questa mattina i dipendenti del call center, per far sentire la propria voce si sono riuniti davanti la prefettura. Insieme a loro erano presenti i sindacati e il deputato Adriano Varrica e la senatrice Dolores Bevilacqua del M5S, da sempre attenti a questa vertenza.

Subito dopo c’è stato un vertice con il vice prefetto, Anna Aurora Colosimo, che durante l’incontro ha manifestato la massima disponibilità per tutelare i lavoratori, facendo sentire anche lei la propria voce al governo nazionale. Proprio il governo nazionale adesso sarà chiamato a creare un tavolo tecnico per far sì che non vengano persi altri posti di lavoro, considerando anche che il prossimo 28 febbraio scadranno anche gli ammortizzatori sociali.