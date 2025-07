Almeno 10 bambini uccisi oggi a Gaza: lo dice la Protezione civile

Attacchi in un mercato nel nord della città

Almeno 43 palestinesi, tra cui diversi bambini, sono morti oggi in nuovi attacchi israeliani a Gaza. Lo ha riferito il portavoce della Protezione Civile, Mahmoud Bassal. Tra le vittime, 10 palestinesi, tra cui donne e bambini, morti negli attacchi in un mercato nel nord della città di Gaza. Nel campo profughi di Nousseirat (al centro), 20 persone sono state uccise, e tra loro dieci bambini, vicino a un punto di distribuzione di acqua potabile. In un raid nel campo per sfollati di Al-Mawassi (sud) sono morte tre persone.