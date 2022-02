Almici: “Obiettivo del Palermo la promozione, non è andata come speravo”

"Ho scelto Ferrara per l'opportunità che la vita mi ha riservato"

“Ho scelto Ferrara per l’opportunità che la vita mi ha riservato. Questa opportunità, la vita me l’ha riservata dopo un anno e mezzo che ero sceso di categoria in Serie C. Quando c’è una società ambiziosa, dal presidente ai direttori, come ho trovato qui, è stato facile scegliere. Non ho avuto il minimo dubbio quando mi è stata sottoposta dal mio procuratore. E’ stata una sorpresa. Io stavo dando tutto per il Palermo, società e ambiente che desidero ringraziare. L’obiettivo era la promozione. Purtroppo le cose non sono andate come speravo”. Alberto Almici, terzino della SPAL arrivato a Ferrara nell’ultima sessione invernale di calciomercato, si è presentato alla stampa parlando anche del suo recente passato con la maglia rosanero.