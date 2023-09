Altarello, esplosione a uno sportello bancomat: ma il colpo fallisce

Tentato furto alle Poste di via Pergusa. ;a i malviventi non sono riusciti a portare via i soldi

1' DI LETTURA PALERMO – Hanno fatto saltare in aria un bancomat dell’ufficio postale a Palermo, ma non sono riusciti a portare via i soldi. Il tentativo di furto è avvenuto in via Pergusa, ad Altarello. A entrare in azione due persone che sarebbero arrivate a bordo di uno scooter e che avrebbero piazzato un ordigno rudimentale, forse una bombola di gas, davanti all’Atm che si trova sotto i portici all’altezza di via Gela, e poi hanno azionato un innesco. La deflagrazione però ha avuto l’unico effetto di distruggere il bancomat senza permettergli di mettere potere prendere i soldi che conteneva. I due sono fuggiti a mani vuote facendo perdere le tracce prima dell’intervento degli agenti di polizia.

