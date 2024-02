Altavilla, la 17enne: “Mamma e Kevin torturati per scacciare il demonio”

La confessione agghiacciante

PALERMO – “Una confessione dettagliata del suo pieno coinvolgimento nei gravissimi fatti”. La ragazza di 17 anni ha avuto un ruolo chiave nella strage di Altavilla Milicia. Credeva che la madre, Antonella Salamone, e i fratelli Kevin ed Emanuel di 16 e 5 anni fossero posseduti dal demonio. Era convinta che l’esorcismo li avrebbe liberati. Ha partecipato assieme al padre Giovanni Barreca, a Massimo Carendente e Sabrina Fina al rito di liberazione, che prevedeva sevizie e torture. Secondo la loro folle convinzione, il dolore avrebbe fatto fuggire Satana. Hanno così organizzato un lungo rito. La ragazza è stata arrestata per omicidio pluriaggravato e occultamento del cadavere della madre.

L’11 febbraio la diciassettenne si è presentata davanti alla Procura per i minorenni di Palermo e ha fornito un “resoconto agghiacciante, anche in relazione al contributo personale fornito in relazione alle torture subite dalla madre e dai fratelli, alle loro atroci sofferenze, ed all’agonia fino alla morte”.

La ragazza ha raccontato quanto successo dopo l’assassinio della madre e come il padre assieme ai presunti complici giunti da Palermo avrebbero prima bruciato il corpo della donna e poi hanno seppellito i resti in giardino.

La minore ha detto che già da anni c’erano dei “demoni” in casa e che per colpa dei diavoli erano accadute delle cose negative alla sua famiglia. Da qui la “necessità di scacciarli sia dalla madre che dal piccolo Kevin molto legato alla donna e quindi posseduto dalle stesse figure demoniache”. La ragazza è stata fermata dalla sezione di pg della polizia e oggi il gip ha convalidato il provvedimento e stabilita la custodia in carcere.