Alte temperature e incendi, domenica ‘di fuoco’ in Sicilia

Fiamme da Palermo a Messina

1' DI LETTURA

PALERMO – Prima domenica di grande caldo e alte temperature, prima domenica di sofferenza sul fronte degli incendi in Sicilia. Da Palermo a Messina sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco, impegnati a contrastare le fiamme per salvare vegetazione ma anche abitazioni.

Situazione difficile in provincia di Palermo

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Palermo sono impegnati nello spegnimento di diversi incendi di macchia mediterranea in provincia. I roghi sono divampati nella zona di Valledolmo e hanno minacciato alcune aziende agricole. Fiamme anche tra Partinico e Balestrate. I pompieri sono intervenuti anche nelle Madonie, nella zona di Collesano. Oggi in provincia di Palermo la Protezione civile aveva lanciato un allarme arancione per rischio incendi e ondate di calore. Allerta arancione confermata anche per domani dove si prevedono temperature molto alte.

Rifiuti incendiati a Palermo

Nel capoluogo siciliano vigili del fuoco al lavoro anche nel quartiere Zen, dove però è stata la mano dell’uomo a incendiare diversi cassonetti di rifiuti. Ci sono volute diverse squadre dei vigili del fuoco per far fronte alle richieste d’intervento. Più seria la situazione in via Rocky Marciano e Senocrate di Agrigento, con diversi incendi appiccati.

Incendio a Messina

Paura a Messina, dove un incendio di sterpaglie, alimentato dal vento, è divampato a Zafferia minacciando alcune abitazioni. Il rogo si è propagato all’isola ecologica di Pistunina e ha trovato innesco tra i cassoni della differenziata pieni di carta, plastica e legno.