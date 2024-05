Oroscopo del giorno: venerdì 31 maggio 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 31 maggio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 31 maggio 2024

♈ Ariete

L’Ariete oggi è particolarmente incline a prendere decisioni avventate. È probabile che tu abbia già deciso di fare qualcosa di impulsivo come cambiare colore dei capelli o comprare l’ennesimo gadget inutile. Ma tranquillo, sarà solo un altro giorno in cui riderai delle tue scelte avventate. Consiglio delle stelle siciliane: “Pigghiati ‘na grattatina di testa prima di fari danni, chiù calma!” Oggi sarà un jornu di pazzìe, ma alla fini t’arricrii di tuttu chissu. Voto: 6/10

♉ Toro

Il Toro oggi si sentirà come se stesse camminando su un campo minato di gelati. Tutto sembra appetitoso ma pericoloso. Cerca di non esagerare con i dolci e forse, solo forse, riuscirai a evitare una crisi di zuccheri. Ricorda che la moderazione è la chiave, anche se la tua resistenza è bassa. Consiglio delle stelle siciliane: “Mancia cù moderazioni, sinnò ti pigghia ‘u mal’ i panza.” Un pocu di tuttu, ma senza strafuttiri, fari ‘n bella figura. Voto: 5/10

♊ Gemelli

Per i Gemelli oggi è una giornata perfetta per iniziare mille progetti e finirne mezzo. La tua mente è ovunque tranne che dove dovrebbe essere. Alla fine della giornata, scoprirai di aver scritto solo la lista delle cose da fare senza fare nulla davvero. Consiglio delle stelle siciliane: “Statti cchiù attentu, mettiti ‘na meta e seguila.” ‘U jornu pari longu, ma finisci sulu a fari piani. Voto: 4/10

♋ Cancro

Il Cancro oggi è in vena di sentimentalismi. Ti troverai a piangere guardando un vecchio episodio di una serie TV che hai già visto cento volte. Ma non preoccuparti, un po’ di nostalgia ogni tanto fa bene al cuore. Consiglio delle stelle siciliane: “Chianci quannu hai bisognu, ma nun ti scurdari di ridiri.” L’anima tocca li stiddi, ma ricordati di turnari in terra. Voto: 7/10

♌ Leone

Oggi il Leone si sente come il re della giungla, ma la giungla è il tuo ufficio e i tuoi colleghi non sono molto impressionati. Forse è il momento di abbassare un po’ la cresta e ascoltare anche gli altri. Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti valiri, ma senza fari ‘u smargiassu.” Calati ‘n terra e vidi chiù luntanu. Voto: 6/10

♍ Vergine

La Vergine oggi si trova in una situazione di caos controllato. Tutto sembra andare a rotoli, ma solo tu sai esattamente dove si trova ogni cosa in mezzo a quel disordine. Continua così, ma cerca anche di fare un po’ di pulizia. Consiglio delle stelle siciliane: “Ogni tantu mettiti a livari u chiù grosso di ‘stu disordine.” Statti calmu, c’è sempri ‘n postu pi ogni cosa. Voto: 6/10

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 31 maggio 2024

♎ Bilancia

La Bilancia oggi passerà il tempo a cercare di accontentare tutti tranne se stessa. È ora di prendersi una pausa e fare qualcosa che piace a te. Alla fine, non puoi versare da una tazza vuota. Consiglio delle stelle siciliane: “Pensa puru a tia, sinnò ti scunsumì.” Un jornu pi tia, finalmenti. Voto: 5/10

♏ Scorpione

Oggi lo Scorpione si sente particolarmente misterioso e intrigante, ma attenzione a non esagerare con il mistero. Potresti finire per sembrare solo sfuggente. Sii un po’ più trasparente e vedrai che le persone apprezzeranno. Consiglio delle stelle siciliane: “Apriti ‘na finestra ‘ntra l’anima e fai trasì luci.” Na pocu di chiarezza fa beni a tutti. Voto: 7/10

♐ Sagittario

Il Sagittario oggi ha una gran voglia di avventura, ma il massimo che riuscirai a fare sarà esplorare un nuovo ristorante in città. Non è esattamente un viaggio intorno al mondo, ma almeno è qualcosa. Consiglio delle stelle siciliane: “Ogni avventura è bona, anchi si è ‘n giru a l’angulu.” Na nova scuperta, picciridda ma gustusa. Voto: 6/10

♑ Capricorno

Il Capricorno oggi si sente un po’ più pesante del solito, come se il mondo intero fosse sulle sue spalle. Ricorda che non sei Atlas e che ogni tanto hai bisogno di riposare. Consiglio delle stelle siciliane: “Ripusati, chi ‘a forza torna cu na bella dormuta.” A vota bisogna scanciari ‘u munnu, fari na pausa. Voto: 5/10

♒ Acquario

L’Acquario oggi è pieno di idee stravaganti e innovative, ma nessuno sembra capirti. Forse è meglio scegliere una delle tue idee e cercare di realizzarla invece di saltare da una all’altra. Consiglio delle stelle siciliane: “Pensa chiù picciriddu, na cosa alla vota.” Chiù concentrazioni, menu confusione. Voto: 5/10

♓ Pesci

I Pesci oggi sono immersi nel loro mondo di sogni e fantasie, ma ogni tanto è utile tornare alla realtà. Usa la tua creatività per affrontare i problemi quotidiani invece di scappare da essi. Consiglio delle stelle siciliane: “Sogna, ma teni li pedi ‘nterra.” Usa l’immaginazioni ma nun scurdari ‘a realità. Voto: 6/10

Classifica di venerdì 31 maggio 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Cancro

2 – Scorpione

3 – Ariete

4 – Leone

5 – Vergine

6 – Sagittario

7 – Pesci

8 – Toro

9 – Bilancia

10 – Capricorno

11 – Acquario

12 – Gemelli

