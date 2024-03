Il mezzo è stato ritrovato a Misilmeri. Indagano i carabinieri

PALERMO- Un furgone di una ditta di carni è stato rubato la scorsa notte ad Altofonte (Palermo). Il mezzo di una ditta di Santa Cristina Gela era parcheggiato quando i ladri sono entrati in azione e lo hanno portato via.

Dopo qualche ora i carabinieri lo hanno trovato bruciato e completamente distrutto a Misilmeri. Indagini sono in corso da parte dei militari per risalire agli autori e per stabilire se dietro a questo strano furto vi sia o meno il tentativo di un’estorsione.