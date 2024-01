Altre pedonalizzazioni: niente auto in via Penninello e piazza Santo Carcere

"Per aumentare la vivibilità delle aree"

CATANIA – Niente più auto di fronte al santuario di Sant’Agata al Carcere. E anche in via Penninello fino a via Neve, in via del Colosseo e alla Salita di San Camillo. Le nuove pedonalizzazioni sono il regalo di fine anno dell’amministrazione comunale alla città: altri pezzettini del centro storico che vengono interdetti, in modo permanente, alla circolazione delle automobili.

Il provvedimento che dispone la pedonalizzazione delle aree indicate, tutte nei pressi di piazza Stesicoro, è stato approvato dalla giunta lo scorso 28 dicembre 2023. Un impegno che, già nelle premesse, racconta la direzione che dovrà prendere il capoluogo etneo nei prossimi anni: “Nell’ambito della riqualificazione di vie e piazze cittadine per aumentare la vivibilità in città – si legge – è stato predisposto un coordinato piano di provvedimenti al fine di integrare le aree a fruizione pedonale e inibite al traffico di autovetture”.

La zona di piazza Stesicoro

Così, dopo la sperimentazione natalizia che ha permesso di chiudere alle macchine la centralissima piazza Stesicoro, l’amministrazione continua a intervenire in quella zona. Aggiungendo pezzetti di pedonalizzazione ad aree che già erano a traffico limitato. Si comincia con piazza Santo Carcere, dove si trova il santuario parte del cosiddetto “trittico agatino”: oltre al santuario di Sant’Agata al Carcere, lo compongono le chiese di Sant’Agata la Vetere e Sant’Agata alla Fornace. “Il santuario – si legge nella delibera – ha un grande valore non solo perché racchiude il luogo più importante della storia della martire Agata, ma anche perché porta i segni visibili della millenaria storia della città di Catania”.

Un fatto da valorizzare, tanto da rendere necessario “migliorare la fruibilità delle aree aumentandone la qualità e la vivibilità, esaltandone la destinazione naturale e di riferimento culturale e turistico”. In un quartiere che di attrazioni come questa ne ha parecchie. Così la Ztl (zona a traffico limitato) dell’area deve diventare una pedonalizzazione permanente.

Tutte le limitazioni

Piazza Santo Carcere sarà chiusa alle macchine, e lo stesso varrà per la vicina via del Colosseo. Sarà estesa, inoltre, l’area pedonale di via Penninello, la strada che conduce alla scalinata per via Crociferi: anche lì niente auto pure nel tratto compreso tra via Alessandro Manzoni e via Neve, oltre che alla Salita di San Camillo.

Sarà permesso, ovviamente, il transito ai mezzi di servizio di emergenza, alle forze dell’ordine, ai residenti autorizzati dalla polizia municipale e ai taxi. Sì anche ai veicoli per il carico e lo scarico delle merci, visti i negozi e i bar dell’area. Ma solo dalle 6 alle 8 e dalle 14 alle 15.30. A dieci chilometri orari massimi di velocità.