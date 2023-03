Furto con spaccata a Palermo, svaligiata la gioielleria ReOro

Indaga la polizia che sta vagliando le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza

PALERMO – Nuovo colpo della banda spacca vetrine in pieno centro a Palermo. A finire nel mirino le gioielleria ReOro in via Torrearsa, nel quartiere Libertà.

I ladri sono riusciti a mandare in frantumi la vetrina dell’attività e hanno portato via orecchini, bracciali e orologi per migliaia di euro, anche se ancora è da quantificare l’ammontare del bottino.

Sul furto indaga la polizia che è intervenuta dopo l’allarme lanciato da qualche passante che aveva notato la vetrina distrutta. Gli investigatori hanno eseguito un sopralluogo, anche con il supporto del personale della Scientifica e hanno ascoltato il titolare della gioielleria. Al vaglio anche le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.