Amap dona uova di Pasqua ai piccoli degenti e alla Missione di Biagio Conte

Il presidente del Cral, Fabio Drago: “Basta poco per regalare un sorriso“

PALERMO – Un momento di solidarietà verso chi oggi non può gustare in pieno il clima delle festività.

Ancora una volta l’Amap è accanto ai bambini meno fortunati, cercando di portare un sorriso e una nota di speranza alla vigilia della Santa Pasqua. L’amministratore unico, Alessandro Di Martino, assieme

ai componenti del consiglio direttivo del Cral Aziendale, Fabio Drago (presidente), Mimmo Trapani, Vincenzo Luparello, Nino Cocuzza e Riccardo Scardina hanno portato uova di Pasqua e colombe pasquali ai piccoli degenti dell’Ospedale dei Bambini.

La delegazione dell’Amap è stata accolta dalla dottoressa Desirè Farinella responsabile della direzione medica, dal direttore del Pronto soccorso pediatrico, Domenico Cipolla, e dai medici Fabiola Piazza, Giusi Nobile, Maria Rosa Lattuga e Piero Rinaudo.

Successivamente la delegazione dell’Amap si è recata al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Civico diretta da Nino Trizzino e al Pronto soccorso pediatrico di Villa Sofia. Una iniziativa che ha coinvolto sia i degenti del reparto di pediatria che il personale in servizio. Dopo un passaggio nei locali dell’associazione Primavera onlus (che si occupa di servizi di riabilitazione domiciliare), Di Martino e i membri del Cral hanno visitato la Missione Speranza e Carità. Nella struttura creata da Biagio Conte sono stati accolti da padre Pino Vitrano al quale sono stati consegnati sacchetti contenenti colombe artigianali, uova di Pasqua e bottiglie di prosecco destinati agli ospiti della Missione.

“Basta poco per regalare un sorriso – ha sottolineato il presidente del Cral, Fabio Drago – e riteniamo che sia un dovere non dimenticarlo, a maggior ragione se si parla di bambini e nei giorni in cui diventa ancora più pesante sopportare una condizione di sofferenza. Il Cral Amap continua il suo impegno in questa direzione, grazie anche all’intervento fondamentale dell’azienda e del suo amministratore che ancora una volta ha dimostrato la grande sensibilità verso i temi sociali”.