Amap: il 25 maggio niente acqua in centro a Palermo

Previsto un intervento che sospenderà l'erogazione

PALERMO – Al fine di consentire un intervento di manutenzione su una delle tubazioni di alimentazione dei Distretti cittadini “Politeama” e “Centro Storico”, è stato programmato un intervento che prevede la sospensione dell’erogazione dalle ore 6 alle ore 18 di mercoledì 25 maggio. Lo dice l’Amap. L’interruzione potrà determinare disservizi all’erogazione idrica nella zona delimitata tra via Duca della Verdura, via Notarbartolo, via Malaspina, piazza P.pe di Camporeale, Via Colonna Rotta e nelle aree dei 4 Mandamenti.

L’erogazione sarà ripristinata al termine dell’intervento e si normalizzerà nelle 24 ore successive, salvo imprevisti. La ripresa dell’erogazione potrebbe determinare un lieve aumento della torbidità delle acque in distribuzione che, comunque, tenderà a rientrare rapidamente nella norma, dice Amap.