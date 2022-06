Amap la denuncia della Cisl: nuove promozioni alla vigilia del voto

Il segretario della Femca Andrea Perrone: azienda gestita con logiche politiche e non industriali

1' DI LETTURA

PALERMO – “All’Amap di Palermo si vara una nuova mappa dei livelli dirigenziali e dei livelli direttivi a pochi giorni dal voto per le elezioni comunali. Evidentemente i vertici dell’azienda hanno deciso motu proprio di riscrivere la legge che regolamenta l’istituto delle progressioni verticali o di carriera negli Enti locali e che in questi casi prevede il principio generale del concorso pubblico”. A dirlo il segretario generale della Femca Cisl Palermo Trapani, Andrea Perrone, che così commenta la riorganizzazione aziendale varata in questi giorni all’Amap di Palermo.

“Da tempo denunciamo che l’azienda è gestita con logiche politiche e non industriali – aggiunge Perrone – che l’efficienza, il know how e le competenze non sono centrali nelle scelte adottate nell’organizzazione dell’Amap. Ora a pochi giorni dal voto, viene varata una nuova mappa aziendale, con promozioni e avanzamenti che per legge devono passare attraverso un criterio concorsuale. Torniamo a chiedere ancora una volta che si ripristini un sistema meritocratico e di assoluto rispetto delle normative vigenti”.