Amap, la terza commissione: “No all’esternalizzazione dei servizi”

“Chiediamo l'immediato intervento dell'amministrazione comunale“

PALERMO – “La precaria situazione organizzativa e strutturale di Amap è stata al centro di un incontro avvenuto oggi con le tre sigle sindacali e i componenti della Terza Commissione. In particolare, preoccupa la decisione dell’azienda di esternalizzare i servizi di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione nei comuni della provincia“. Lo dicono il presidente della terza commissione al comune di Palermo Paolo Caracausi ed i consiglieri Concetta Amella, Elio Ficarra, Massimo Giaconia e Caterina Meli.

“Questa sarebbe una strada che porterebbe di fatto alla privatizzazione di Amap cui troverebbe, naturalmente, la nostra ferma opposizione. Per questo aspetto ed anche per quello legato alla modalità della lettura dei contatori e della rete idrica, chiediamo l’immediato intervento dell’amministrazione comunale affinché, insieme ai vertici di Amap, si possa avviare un tavolo di lavoro per scongiurare l’ipotesi di ulteriore esternalizzazione di servizi e per portare avanti una vera riorganizzazione del personale – concludono i componenti della terza commissione al comune di Palermo – a difesa della forza lavoro in atto e per mantenere pubblico il servizio”.