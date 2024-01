Amat, arriva un nuovo sciopero: il 21 febbraio si fermano bus e tram

I sindacati sul piede di guerra

PALERMO – Lo sciopero di lunedì scorso ha registrato un’adesione del 100% ma i sindacati di Amat, la partecipata del comune di Palermo che si occupa di trasporto pubblico, sono pronti al bis. Le organizzazioni hanno infatti annunciato una nuova giornata di stop, stavolta otto ore per il 21 febbraio, e il rischio e che autobus e tram si fermino ancora una volta.

I sindacati chiedono il passaggio a full time di chi ancora non lo è, l’istituzione del buono pasto, la revisione dell’indennità e super bonus: richieste che, secondo i conti dell’azienda, potrebbero gravare sul bilancio per circa sei milioni di euro l’anno, proprio nel momento in cui è in discussione il nuovo contratto di servizio col Comune che va definito entro marzo e per il quale il socio unico non sarebbe orientato a mettere sul piatto risorse aggiuntive.