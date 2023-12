Palermo, Amat assume a tempo indeterminato: requisiti e domanda

Diverse le posizioni aperte dall'azienda

PALERMO – Amat assume, anche a tempo indeterminato. L’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale a Palermo ricerca dieci operatori meccanico/meccatronico, cinque elettrauto/elettronico, tre carrozzieri, due capi unità tecnica meccanico/meccatronico e un capo unità tecnica elettrotecnico/elettronico.

Amat, inoltre, ha attivato una selezione pubblica, per esami, per l’attivazione di 23 contratti di apprendistato professionalizzante, finalizzati alla formazione di operatori di manutenzione.

Amat assume, i requisiti

L’azienda ha pubblicati i diversi bandi dove è possibile consultare i requisiti per l’ammissione ai concorsi:

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione alla selezione, pena esclusione, dovrà essere predisposta e sottoscritta utilizzando lo schema pubblicato insieme all’avviso, allegando i documenti richiesti. L’accertamento del mancato possesso dei requisiti, in qualsiasi fase della selezione, comporterà l’esclusione dalla selezione stessa e/o dalla graduatoria finale.

La domanda di partecipazione completa, comprendente la copia – fronte e retro – della carta d’identità, dovrà essere inviata ad Amat entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, a pena di esclusione dalla selezione, in una delle seguenti modalità:

a) tramite raccomandata A.R. da spedire in busta chiusa, tramite il servizio pubblico delle Poste, ad “AMAT Palermo S.p.A. – Via Roccazzo 77 – 90135 – Palermo”; sulla busta andrà scritto “SELEZIONE n. 10 OP.QUAL.M/M”. Ai fini del rispetto della data di spedizione farà fede il timbro a data postale di invio.

b) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente in formato PDF, da inviare all’indirizzo di posta elettronica amat.segrgen@pec.it. Sull’oggetto della PEC andrà scritto “SELEZIONE n. 10 OP.QUAL.M/M”.

