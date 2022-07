Amat, il presidente Cimino incontra l’assessore Carta

Nei prossimi giorni sarà convocato un tavolo tecnico con il vice sindaco Carolina Varchi

PALERMO – Questa mattina l’assessore alla Mobilità sostenibile, Maurizio Carta, ha incontrato il presidente di AMAT, Michele Cimino e le organizzazioni sindacali di categoria, per individuare criticità e possibili soluzioni per migliorare i servizi.

“Sulla mobilità sostenibile si gioca una delle partite più importanti della città – spiega Maurizio Carta – e l’AMAT è un attore indispensabile di questa partita e deve essere messo nelle condizioni di operare con la massima sostenibilità economico-finanziaria e con la massima efficienza funzionale. Nei prossimi giorni, convocheremo insieme al vicesindaco, Carolina Varchi, un tavolo tecnico per affrontare e risolvere le criticità che impediscono all’AMAT di erogare un servizio efficace, efficiente, sicuro e a costi adeguati”.

I SINDACATI

“Abbiamo chiesto che vengano subito sbloccate le assunzioni di nuovi autisti che sono già in graduatoria: è il primo passaggio fondamentale per rilanciare l’azienda e garantire un servizio adeguato ai cittadini”. Ad affermarlo è il segretario aziendale Fit Cisl Amat Salvatore Girgenti dopo aver avuto un primo rapido incontro insieme alle altre organizzazioni sindacali con il neo assessore comunale alla Mobilità di Palermo, Maurizio Carta. “Ci ha garantito che riferirà le nostre richieste al neo assessore alle Partecipate nonché vice sindaco Carolina Varchi, e che presto si terrà un incontro su Amat. Abbiamo sollecitato anche che venga affrontato subito il tema del contratto di servizio e del piano di risanamento. I conti continuano a preoccuparci, bisogna metterli in sicurezza. Il presidente dell’Azienda – ha concluso Girgenti – ci ha assicurato inoltre che in settimana verrà pagato lo stipendio di luglio”.