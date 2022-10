Amat, la Giunta dispone un piano di risanamento

L'assessore Carta ha inviato una nota chiedendo di mettere in campo le azioni per riprendere il ruolo di efficiente, sicura e competitiva azienda di trasporto pubblico locale

1' DI LETTURA

PALERMO – L’assessore comunale alla mobilità sostenibile, Maurizio Carta, ha inviato al presidente dell’Amat, Michele Cimino, una nota di trasmissione della delibera di risanamento e rilancio dell’azienda, sollecitando Amat a mettere in campo le azioni necessarie per riprendere il ruolo di efficiente, sicura e competitiva azienda di trasporto pubblico locale. In particolare nella nota si segnala che il piano di risanamento ed efficientamento prevede misure correttive come il contenimento dei costi diretti e generali, con particolare riguardo all’abbassamento dei costi del personale legato ad un necessario programma di turnover, e il potenziamento della verifica a bordo di bus e tram per stabilizzare i risultati ottenuti dalla vendita dei biglietti e dalla drastica riduzione dell’evasione tariffaria sulle linee controllate.