Amat, l’amministrazione: efficienza passa da assunzioni

La nota dopo l'incontro fra il sindaco Orlando, l'assessore alla mobilità Catania e i sindacati

“Un incontro franco, positivo e collaborativo che ha evidenziato la necessità di garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente per la città di Palermo”. E’ quanto si legge in una nota inviata dall’amministrazione comunale dopo la riunione tra le delegazioni di Filt Cigl, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa- CIsal, Cobas Trasporti, Orsa Trasporti, il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alla mobilità Giusto Catania.

Per l’amministrazione l’efficienza “potrà essere garantita esclusivamente dalla conclusione del concorso di selezione per autisti e la relativa assunzione del personale”. “L’amministrazione comunale ha ribadito di avere espletato tutte le procedure e di avere autorizzato Amat con le assunzioni, in occasione dell’approvazione del piano del fabbisogno nell’ottobre del 2019. Al netto di qualsiasi considerazione sull’iter della procedura concorsuale la giunta comunale sarà chiamata, nei prossimi giorni, a votare la presa d’atto del piano di risanamento dell’azienda cosi da garantire la continuità aziendale e l’approvazione del bilancio 2020 in occasione dell’assemblea dei soci, che è stata convocata il prossimo 24 marzo – si legge nella nota – Le organizzazioni sindacali hanno preso atto delle assicurazioni dell’amministrazione comunale e hanno ribadito che manterranno viva la mobilitazione fino alla data dello svolgimento dell’assemblea dei soci. L’impegno a rendere più efficiente il trasporto pubblico è un’esigenza condivisa e per questa ragione si ribadisce la necessità di lavorare insieme, ognuno secondo le proprie prerogative, per accelerare tutte le procedure in corso di definizione”.