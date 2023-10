Amata all’evento Mirabilia: “Fare sistema è un’opportunità di crescita”

L'intervento dell'assessore regionale alla Borsa internazionale del turismo culturale

1' DI LETTURA

LIPARI (MESSINA) – “Con grande soddisfazione raccolgo importanti segnali di una speciale sinergia che cresce nel territorio grazie a Mirabilia, iniziativa ormai consolidata negli anni, che coniuga sapientemente storia, bellezza, cultura e turismo”. Lo afferma l’assessore regionale al Turismo, allo sport e allo spettacolo Elvira Amata, prendendo parte a Lipari, nel Messinese, a Mirabilia, la XI edizione della Borsa internazionale del turismo culturale.

“Grande occasione di confronto”

Amata parla di “una grande occasione di confronto e di stimolo attraverso la quale raccontare il nostro Paese, che certamente si interfaccia positivamente con le attività avviate dall’assessorato regionale che ho l’onore di guidare e che guarda a una programmazione sempre più completa e integrata, orientata a un’offerta turistica il più possibile rispondente alle esigenze del turista e del viaggiatore”.

Amata soddisfatta

“Sono sempre più convinta che fare sistema – ha aggiunto Amata – sia il presupposto ineludibile per la crescita di una rete condivisa, da rafforzare giorno dopo giorno con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio dell’Isola e nel caso specifico anche quello Unesco. Agli organizzatori di Mirabilia va il mio apprezzamento per l’ottima riuscita dell’iniziativa che promette nuove e future condivisioni. Realtà come queste diventano naturalmente opportunità di crescita e di sviluppo di un territorio vocato a un turismo di qualità”.