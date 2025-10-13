Amazzonia Hair Spa: a Palermo la più grande hair spa d’Italia

Un luogo dove il benessere parte dai capelli, ma arriva molto più lontano: al respiro, alla pelle, alla mente.

Apre a Palermo, in via Villa Heloise 10/12, la nuova sede di Amazzonia Hair Spa: un centro all’avanguardia che porta in Sicilia, in grande stile, il concetto coreano di Hair Spa. Non un semplice salone, ma un’esperienza di benessere totale, multisensoriale e profondamente rigenerante.

Nata da una lunga tradizione familiare con oltre quarant’anni di esperienza nel mondo dell’haircare, Amazzonia Hair Spa è guidata oggi da Fidia Tomasino, professionista visionaria che ha fuso la tecnica europea con le discipline orientali scoperte durante i suoi viaggi formativi in giro per il mondo. Il risultato è uno spazio unico nel suo genere, progettato per accogliere, ascoltare e riequilibrare la persona a partire dalla cura della cute e dei capelli.

Amazzonia Hair SPA: un approccio olistico al benessere

Nel cuore di Palermo, la Hair Spa più grande d’Italia si sviluppa su un’ampia superficie dove ogni dettaglio, dalla luce al silenzio, dai profumi alla qualità dei materiali, è pensato per favorire il rilassamento e la rigenerazione.

I trattamenti non si limitano all’estetica, ma coinvolgono i sensi in percorsi personalizzati che uniscono:

massaggi del cuoio capelluto e cervicale, cromoterapia e aromaterapia, l’uso di prodotti naturali certificati,

tecnologie avanzate come la tricocamera ad alta risoluzione per l’analisi della cute.

Uno degli elementi distintivi di Amazzonia Hair Spa è anche l’approccio tecnico e scientifico alla cura della cute. Prima di ogni trattamento, è possibile effettuare una consulenza tricologica approfondita, grazie all’utilizzo di una tricocamera che consente di analizzare lo stato della cute e dei capelli. In base a questa diagnosi, l’esperto costruisce un percorso realmente su misura, affrontando eventuali problematiche e suggerendo prodotti mirati per prolungare i benefici anche dopo il trattamento.

Il centro utilizza esclusivamente prodotti green, naturali e certificati, in collaborazione con aziende specializzate in cosmetica ecosostenibile, per garantire qualità e rispetto dell’ambiente. Un mix di tecnologia e benessere che rende ogni visita un’esperienza immersiva, sicura e consapevole.

Trattamenti esclusivi e spazi dedicati al relax

Sono disponibili diversi pacchetti di trattamenti Hair Spa ispirati a rituali orientali ed esperienze sensoriali, tra cui:

Shirodhara, flusso di olio caldo nel terzo occhio che viene massaggiato per poi proseguire con il percorso di hair spa,

K-Spa Hair & Body, le virali Jelly Mask e lo scrub coreano Jelly spa a piedi e gambe, incluse in un percorso total body,

K-Skin Medicube & Hair Care, che combina l’hair spa alla pulizia del viso coreana con la tecnica della doppia detersione con l’utlizzo di prodotti Medicube;

La nuova sede di via Villa Heloise è molto più di un salone di bellezza. È un rifugio urbano per chi cerca una pausa vera, dove prendersi cura di sé in un ambiente curato, silenzioso e professionale.

Un’altra novità all’interno della struttura è rappresentata da un’area lounge bar dedicata ai clienti, nella quale è possibile fruire di bevande esotiche, degustare vini pregiati o una semplice tisana.

A rendere tutto possibile è anche la scelta di prodotti biologici, biodinamici, eco-certificati e altamente innovativi, in linea con una sensibilità crescente verso la sostenibilità.

Nel nuovo centro è stata inserita anche la zona Barber e la possibilità di fruire dei servizi spa anche per gli uomini.

Amazzonia Hair Spa è un’esperienza di rigenerazione, non solo estetica. Un invito a fermarsi, respirare e rimettere al centro il proprio benessere. Un capello alla volta.